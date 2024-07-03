لاغارد: "المركزي" الأوروبي ليس في عجلة لخفض أسعار الفائدة أكثر

2024-07-03 14:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن البنك بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى استنتاج مفيد، لكن التضخم يقترب بشكل مطرد من هدف 2 وأن المؤشرات الاقتصادية الجيدة تشير إلى أن خفض سعر الفائدة ليس عاجلا. خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة في يونيو بعد أقوى موجة من الارتفاعات ، لكنه امتنع عن أي خطوات أخرى ، بحجة أن شدة عدم اليقين لا تسمح بالإعلان عن خفض ثان. وقالت لاغارد في منتدى البنك المركزي الأوروبي سيستغرق الأمر بعض الوقت لجمع بيانات كافية للتأكد من أن مخاطر تجاوز هدف التضخم قد مرت.