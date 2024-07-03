2024-07-03 14:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، اليوم الأربعاء، أن العراق جاء في مقدمة الدول العربية من حيث عدد الزوار إلى تركيا خلال شهر مايو من العام الحالي 2024. وفقا لجدول نشرته الوزارة، فإن عدد السياح العراقيين إلى تركيا خلال هذا الشهر بلغ 68,791 سائحا، مما يمثل انخفاضا بنسبة 1.87% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي الذي […]

ظهرت المقالة العراق يتصدر الدول العربية في عدد السائحين إلى تركيا خلال 2024 أولاً على ايشان.