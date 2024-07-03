2024-07-03 14:12:07 - المصدر: منصة إيشان

توعد وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، الأربعاء، بأن يكون لبنان جحيما على الإسرائيليين، في وقت تتزايد المخاوف من اندلاع حرب في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل. ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن باقري كني قوله، إن “في لبنان، لعبت المقاومة، باعتبارها فاعلا مؤثرا في المجال العملياتي والميداني والدبلوماسي، دورا خلق الردع اللازم”. وأضاف: […]

ظهرت المقالة باقري: لبنان سيكون جحيما بلا عودة للصهاينة أولاً على ايشان.