قطاع الناصرية الأول يستقبل 50 ألف مراجع خلال النصف الأول من 2024

2024-07-03 14:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت وحدة الإحصاء في قطاع الناصرية الأول للرعاية الصحية الأولية عن استقبال المراكز الصحية التابعة للقطاع لأكثر من 50 ألف مراجع خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضح مسؤول وحدة الإحصاء عبد المطلب غانم العبادي في بيان اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية أن الإحصائيات كشفت عن تسجيل...

