انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالناصرية خلال اليومين المقبلين

2024-07-03

شبكة اخبار الناصرية:توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة في مدينة الناصرية خلال اليومين المقبلين. وأوضحت الهيئة في بيان اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية أن هذا الانخفاض يعود إلى تأثير امتدادات المنخفض الجوي لشبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى الكتلة الهوائية القادمة من شمال العراق. ومن...

