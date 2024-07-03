بسبب تحية الذئب.. "يويفا" تفتح تحقيقا بإحتفالية لاعب المنتخب التركي

2024-07-03 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت تقارير صحفية، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، بان لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فتحت تحقيقا ضد لاعب المنتخب التركي، مريح دميرال.

وأشارت تلك التقارير، الى ان "لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فتحت تحقيقًا ضد لاعب المنتخب التركي، مريح دميرال، بسبب احتفاله برفع إشارة الذئب الرمادي خلال مباراة أمس أمام النمسا".

وتعد تحية الذئاب الرمادية هي إيماءة باليد على شكل رأس ذئب "رفع إصبع الخنصر والسبابة مع تجميع بقي الأصابع ممتدة إلى الأمام"، وتم حظر جماعة الذئاب الرمادية في النمسا في فبراير/ شباط 2019م، حيث يصنف على أنه تنظيم إرهابي، و يصنف مستضيف البطولة ألمانيا الجماعة على أنه معادي للسامية وعنصري.

وقاد مدافع النادي الأهلي، ميريح ديميرال، منتخب تركيا للتأهل إلى ربع نهائي يورو 2024 لمواجهة هولندا، بتسجيله لهدفين في مرمى النمسا، على ملعب لايبزيغ.

المصدر: وكالات



