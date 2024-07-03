التربية تضيف خمس درجات جديدة على نتائج الدور الاول لطلبة المراحل غير المنتهية

2024-07-03 15:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية العراقية، اليوم الأربعاء، إضافة خمس درجات على نتائج الدور الأول لطلبة المراحل غير المنتهية للعام الدراسي 2023 - 2024.

وقالت الوزارة في بيان، إن هيئة الرأي في جلستها الاستثنائية المنعقدة اليوم إضافة خمس درجات قرار جديدة على نتائج الدور الاول للعام الدراسي الحالي لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة المراحل المتوسطة والاعدادية للصفوف غير المنتهية بمافيها الاعداديات المهنية بفروعها كافة ومعاهد الفنون الجميلة أسوة بمدارس التعليم العام.

وأضاف البيان أن الهيئة صوتت على السماح لتلاميذ الصفوف الاربعة الأولى في الدراسة الابتدائية المنتظمين منهم (حصراً) الذين رسبوا في امتحانات (الدور الأول) للعام الدراسي 2023-2024 ، بغض النظر عن عدد المواد الدراسية التي رسبوا بها ، أداء امتحانات (الدور الثاني).

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء مراعاةً لشريحة تلاميذ الصفوف الابتدائية الأولى وتشجيعاً لهم على مواصلة دراستهم وعدم كسر الجانب النفسي في شخصيتهم مع بداية مسيرتهم التعليمية .