2024-07-03 15:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، قطع شوط مهم في بناء الثقة بين حكومتي المركز والإقليم، فيما أشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الى أن رئيس الوزراء يقود الدولة بنوايا أوصلت الجميع لهذا الوضع المريح.

وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال لقائه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني الى بغداد مهمة"، مبيناً أنه "تم إجراء حوار بنّاء وهادف لمختلف القضايا الداخلية والأوضاع الإقليمية".

وأضاف "قطعنا شوطاً مهماً في بناء الثقة بين حكومتي المركز والإقليم وتجاوزنا المشكلات الموروثة"، مشيراً الى أن "الأوضاع الإقليمية وتطوراتها كانت حاضرة في اللقاء".

وذكر أنه "تم التأكيد على سيادة وأمن العراق وأن يكون بعيداً عن ساحة الصراع والحفاظ على مواقفه تجاه القضايا العادلة".

فيما أعرب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء، موضحاً أن "زيارتي إلى بغداد هدفها تعزيز الجهود التي بذلها رئيس الوزراء وأدت إلى انفراجة حقيقية بين الحكومة الاتحادية والإقليم".

وبين أن "حوارنا كان بناءً في ما يتعلق بالوضعين الداخلي والإقليمي وكانت وجهات نظرنا متطابقة"، لافتاً الى أن "رئيس الوزراء يقود الدولة بنوايا أوصلتنا لهذا الوضع المريح".