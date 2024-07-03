الاستخبارات العسكرية: القبض على أحد عناصر عصابات داعش في الأنبار

2024-07-03 15:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،اليوم الأربعاء، القبض على أحد عناصر عصابات داعش في الأنبار.

وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"مفارز الاستخبارات العسكرية نفذت عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد عناصر ما يسمى داعش الإرهابي المنهزم والذي يعمل بصفة مقاتل في صفوفه وهو مطلوب وفق أحكام المادة (4 / إرهاب ) بمحافظة الأنبار".

واضاف ان"العملية جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة،مبينا انه"تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".