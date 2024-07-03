الحشد.. مذكرة القبض بحق أبو زينب اللامي مزورة

2024-07-03 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء (3 تموز 2024)، أن مذكرة القبض التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بحق أبو زينب اللامي "مزورة".

ونوهت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إلى إن "ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق مزيفة تحت عنوان أوامر قضائية تسيء إلى شخص معاون رئيس أركان الحشد الشعبي الفريق الركن حسين فالح اللامي، هي محاولات مغرضة للطعن بقيادات الحشد الشعبي".

ويوم أمس الثلاثاء، كشف مصدر امني، حقيقة اصدار مذكرة قبض بحق مسؤول مديرية امن الحشد الشعبي السابق ومعاون رئيس اركان الحشد حاليا أبو زينب اللامي.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "امر القاء القبض الذي انتشر في السوشيل ميديا، بحق أبو زينب اللامي، مزيف ولا صحة له".

وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تحمل مذكرة قبض "مزورة" بحق أبو زينب اللامي بتهمة المخدرات.

وأُثير الكثير من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، عقب معلومات عن اعفاء اللامي من منصب مسؤول مديرية امن الحشد وتعيينه معاونا لرئيس اركان الحشد، قبل أن تكشف مصادر عن الغاء قرار الاعفاء، دون وجود تأكيد رسمي على الاعفاء او الغاء قرار الاعفاء حتى الان.