ضبط إيراني في أربيل جمع ثروة كبيرة بالسحر والشعوذة

2024-07-03 15:30:08 - المصدر: منصة إيشان

ألقت السلطات الأمنية في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، القبض على مشعوذ إيراني الجنسية، بعدما جمع ثروة كبيرة من النساء مقابل أعمال الشعوذة والسحر التي يمارسها. وذكر بيان لمديرية أسايش (الأمن الكردي) لقضاء سوران التابع لمحافظة أربيل، أن “مفارز قضاء خليفان تمكنت في الساعة التاسعة من مساء يوم أمس (الثلاثاء) من إطاحة مشعوذ إيراني”، […]

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