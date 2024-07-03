2024-07-03 15:30:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، قتل 6 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق. وقالت الوزارة في بيان إن “الجيش التركي يواصل ضرب الإرهاب بقبضة من حديد”، على حد تعبيرها. وقالت إن القوات التركية حيدت الستة في منطقة هاكورك شمال العراق، مؤكدا مواصلة العمليات العسكرية حتى القضاء على آخر “إرهابي” في المنطقة. وتستخدم السلطات […]

ظهرت المقالة التوغل التركي شمالي العراق: أنقرة تعلن قتل 6 “عماليين” في ضربة جديدة أولاً على ايشان.