المالكي والانتخابات المبكرة.. هذا ما يدور في "إدارة الدولة"

2024-07-03 15:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/كشف ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، يوم الأربعاء، سبب مقاطعة المالكي اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة الأخيرة المنعقد في القصر الحكومي برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال القيادي في الائتلاف، عبد الرحمن الجزائري، لوكالة شفق نيوز، إن "المالكي لم يقاطع اجتماع ائتلاف إدارة الدولة بسبب زعل او أي موقف سياسي، بل كان لديه التزامات واجتماعات أخرى، فهو خول أحد قادة الإطار التنسيقي بأن ينوب عنه، خاصة أن المالكي ما زال المؤثر الأكبر والأقوى داخل الإطار الشيعي وكذلك ائتلاف إدارة الدولة".

وأضاف الجزائري، أن "موضوع الانتخابات البرلمانية المبكرة، طرح بشكل رسمي خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، وهذا الموضوع ما زال قيد المناقشة والبحث".

وتابع: "هذا مشروعنا (الانتخابات المبكرة) ولا تنازل عنه، ويعد حلاً لكثير من المشكلات السياسية التي يمر بها العراق خاصة انتخاب رئيس البرلمان، الذي وصل لمرحلة الانسداد وغيرها".

ودعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الشهر الماضي، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة نهاية العام 2024، وقال إن حكومة السوداني ملزمة بالانتخابات المبكرة باعتبار أنها فقرة في البرنامج الحكومي، مشدداً على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين من المشاركة فيها إلا في حال استقالاتهم من مناصبهم.

وتولى السوداني منصب رئاسة الوزراء في تشرين الأول أكتوبر 2022 مدعوماً من قبل الإطار التنسيقي، بالإضافة إلى تحالف سياسي جمع قوى كوردية وسنية.