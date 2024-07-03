2024-07-03 15:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتهمت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب العراقي، يوم الاربعاء، سلطة ادارة الطيران في العراق بـ"الفشل"، وقالت إنها لم "تفلح منذ سنوات برفع الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية".

وقالت زهرة البجاري رئيسة لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب العراق في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز ، إن "اللجنة البرلمانية زارت مطار كركوك الدولي اليوم ووقفت على جملة نقاط مهمة وهذا المطار من المطارات الحيوية والمهمة في العراق، ولكننا وجدنا هناك جملة نواقص تتحملها سلطة الطيران من حيث عدد الخطوط".

وأضافت "وجدنا فقط خطين للمطار مع مطارات اسطنبول وانقرة ويمكن لقرار واحد من سلطة الطيران استحداث خطوط جديدة وتنشيط الحركة في المطار".

وتساءلت "هل يعقل ان لا يكون في المطار مدرج هبوط ليلي حيث يقوم بإعطاء الرخص لهبوط الطيران في الليل ليس في مطار كركوك بل حتى مطارات اخرى؟ وهذا يحسب على سلطة الطيران؟".

كما انتقدت عدم وجود منفذ لتزويد المسافرين بالعملة في مطار كركوك، موضحة ان "اللجنة ستقوم بمفاتحة ومخاطبة سلطة الطيران المدني لغرض تحسين واقع مطار كركوك والذي يعد من المطارات المهمة".

وأكدت البجاري أن "اللجنة سوف تستضيف سلطة الطيران في مجلس النواب لان هناك سوءاً وادارة فاشلة كانت تعمل فيها فهل يعقل ان هذا السلطة لم تفلح في رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية منذ عدة سنوات".

وأوضحت أن "تكليف وزير النقل بنكين ريكاني في ادارة السلطة كانت خطوة حكومية، ونحن نعتز ونقدر وزير الاعمار والاسكان، ولكن سيكون لنا موقف مع إدارة سلطة الطيران بعد شهر واحد وسوف نستضيفها ونحدد معها النقاط الواجب عليها تنفيذها لإنجاح عمل المطارات في العراق".

من جهته قال عضو لجنة النقل والمواصلات زهير الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة البرلمانية زارت مطار السليمانية ومطار كركوك ووثقت جملة نقاط عن هذين المطارين، وسيكون للجنة مخاطبات رسمية لتحسين واقع هذين المطارين كونهما من المطارات المهمة للعراق ".