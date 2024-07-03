جدول مائي يبتلع "طفلة وأمها" في شلالات ديالى

2024-07-03 15:32:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - ديالى





غرقت امرأة وابنتها البالغة من العمر 10 أعوام في شلالات ناحية كنعان الواقعة شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وحسب مصدر أمني فان الام وابنتها فقدتا توازنهما وسقطتا في مياه شلالات كنعان التي هي عبارة عن جدول مائي كبير في أطراف الناحية.

من جانبها.. أكدت شرطة ديالى أن الشرطة النهرية انتشلت جثتي "أم وطفلتها" حيث قضيتا غرقًا في منطقة الشلالات التابعة لناحية كنعان التي فجعت بحادث غرق الطفلة (نرجس) رفقة والدتها ..