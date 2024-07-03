التربية تقرر إضافة خمس درجات وتصدر قرارا للراسبين بالصفوف الأربعة الأولى بالدراسة الابتدائية

2024-07-03 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، عن إضافة خمس درجات جديدة على نتائج الدور الأول لطلبة المراحل غير المنتهية للعام الدراسي 2023-2024، فيما سمحت للراسبين بالصفوف الأربعة الأولى في الدراسة الابتدائية بأداء امتحانات الدور الثاني.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة الرأي قررت في جلستها الاستثنائية المنعقدة اليوم، إضافة خمس درجات قرار جديدة على نتائج الدور الأول للعام الدراسي الحالي لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة المراحل المتوسطة والإعدادية للصفوف غير المنتهية بما فيها الإعداديات المهنية بفروعها كافة ومعاهد الفنون الجميلة اسوة بمدارس التعليم العام".

كما أكدت الوزارة أن "هيئة الرأي صوتت على السماح لتلاميذ الصفوف الأربعة الأولى في الدراسة الابتدائية المنتظمين منهم (حصراً) الذين رسبوا في امتحانات (الدور الأول) للعام الدراسي 2023-2024، بغض النظر عن عدد المواد الدراسية التي رسبوا بها، بأداء امتحانات (الدور الثاني)".

وبينت أن "هذا القرار جاء مراعاةً لشريحة تلاميذ الصفوف الابتدائية الأولى وتشجيعاً لهم على مواصلة دراستهم وعدم كسر الجانب النفسي في شخصيتهم مع بداية مسيرتهم التعليمية".