2024-07-03 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – وسام الملا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن مشاريع جديدة خاصة بالجامعات سترى النور قريباً.

وقال مدير عام دائرة الإعمار والمشاريع في وزارة التعليم العالي عباس فاضل إبراهيم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشاريع التي تقع على عاتق وزارة التعليم العالي مدرجة ضمن البرنامج الحكومي وعلى رأسها المشاريع المتلكئة والتي لم تنجز منذ أكثر من 10 سنوات".

وأشار، الى أن "المهندسين في وزارة التعليم باشروا إعداد الكشوفات اللازمة لتأهيل وتقييم المشاريع المتلكئة وتم الحصول على الأموال اللازمة"، لافتا الى "إدراج العديد من المشاريع المهمة".

وأضاف، أن "دائرة المشاريع في الوزارة تمكنت من إدراج 47 مشروعاً للجامعات المستحدثة"، مشيرا الى أن "هناك تعاوناً كبيراً مع القطاعات المختلفة لمؤسسات الدولة منها وزارتا التخطيط والمالية وبدعم مباشر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض إكمال إدراج المشاريع والمباشرة بها خلال هذا العام".

وأوضح، أن "الجامعات القديمة العريقة تمتلك بنايات وبنى تحتية ولكن تهالكت مع الزمن بسبب ضعف التخصيصات المالية"، منوهاً بأنه "بجهود ودعم مباشر من وزير التعليم العالي تم توفير التخصيصات اللازمة لتأهيل العديد من الأبنية".

وتابع، "هناك العديد من المشاريع الجديدة للجامعات قيد الإدراج بوزارة التخطيط وسترى النور قريباً".