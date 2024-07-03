رفع دعوى قضائية ضد محافظ السليمانية وحزبه

2024-07-03 15:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الأستاذ الجامعي دلشاد محمد، يوم الأربعاء إقامة دعوى قضائية ضد محافظ السليمانية هفال أبو بكر وحركة التغيير، مشير إلى تقديمه عشرات الدعاوى القضائية ضد مسؤلين آخرين.

وقال محمد، خلال مؤتمر صحفي عقده أمام محكمة السليمانية، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "جزءاً آخر من الشكوى متعلق بمكان حزب حركة التغير (گردكه) وكيف حصل عليه الحزب، وكيف تم تغيير جنس تلك الأرض".

وأضاف أنه قدم شكوى أخرى ضد زعماء الأحزاب الإسلامية في كوردستان، والذين قاموا بإنشاء جناح خاص بهم"، حسب تعبيره.