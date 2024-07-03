القاضي زيدان و بارزاني يبحثان الملفات الخاصة بتطوير عمل القضاء في الإقليم

2024-07-03 16:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني عددٍ من الملفات القانونية والقضائية الخاصة بتطوير عمل القضاء في الإقليم.

وقال اعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أستقبل اليوم الاربعاء الموافق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، ان "اللقاء بحث عددٍ من الملفات القانونية والقضائية الخاصة بتطوير عمل القضاء في الإقليم".