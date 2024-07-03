العبودي يؤكد خلو ذي قار من التلوث الإشعاعي

2024-07-03 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، خلو محافظة ذي قار من التلوث الإشعاعي.وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي بحضور محافظ ذي قار مرتضى عبود الإبراهيمي وأعضاء لجنة الأمر الديواني (23580)، نقله المكتب الإعلامي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفرق الوطنية المختصة في هيئة الطاقة الذرية العراقية تمكنت بجهد استثنائي من معالجة المخلفات الحربية الملوثة التي قاربت مئتي طن من القطع الحديدية الملوثة في غضون وقت قياسي بلغ أربعة وثلاثين يوما".وأشار إلى، أن "الفرق الرقابية في الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية أجرت مسوحاتها اللازمة التي أثبتت خلو محافظة ذي قار من المخلفات الإشعاعية".وأضاف، أن "خبراء هيئة الطاقة الذرية العراقية مستمرون في إجراءات تطهير عدد من المحافظات الأخرى وأن الإعلان النهائي لخلو العراق من التلوث الاشعاعي بشكل كامل سيكون قريبا".