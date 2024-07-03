هيئة الأوراق المالية: الحكومة انتهت من بيع السندات المالية بنجاح

2024-07-03 16:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت هيئة الأوراق المالية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة انتهت من بيع السندات المالية بنجاح، فيما أشارت إلى أن العديد من المستثمرين الأجانب اشتروا تلك السندات. وقال رئيس الهيئة، فيصل الهيمص: إن الحكومة انتهت من بيع السندات المالية بشكل ناجح، مبيناً أن جميع السندات المالية التي بيعت، تم الاكتتاب بها جميعاً، وهذا يعكس قوة واستقرار دولة العراق. وأشار إلى، أنهناك العديد من المستثمرين الأجانب اشتروا السندات المالية، وهذا يعكس استقرار الدولة العراقية. يشار إلى أن السندات الحكومية هي نوع من الاستثمار القائم على الديون، حيث تقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه. تستخدمها الحكومات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة.