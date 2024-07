وزير التعليم العالي يعلن خلو ذي قار من التلوث الإشعاعي

2024-07-03 16:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن رئيس هيأة الطاقة الذرية العراقية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي، عن خلو محافظة ذي قار من التلوث الإشعاعي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور محافظ ذي قار وأعضاء لجنة الأمر الديواني (23580). وأكد العبودي خلا مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ ذي قار مرتضى...

