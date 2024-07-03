زيدان وبارزاني يبحثان عددا من الملفات القانونية الخاصة بتطوير عمل القضاء في الإقليم

2024-07-03 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، عددا من الملفات القانونية الخاصة بتطوير عمل القضاء في الإقليم.

وقال مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل، اليوم، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والوفد المرافق له".

وأضاف انه "بحث معهم عدد من الملفات القانونية والقضائية الخاصة بتطوير عمل القضاء في الإقليم".