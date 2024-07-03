2024-07-03 17:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت اللجنة الاولمبية الوطنية، اليوم الأربعاء، (3 تموز 2024)، أمراً بتشكيل الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، وضمت نجماً كروياً سابقاً في عضويتها.

وتألفت الهيئة وفقاً لأمر إداري من اللجنة الأولمبية العراقية، تلقته "بغداد اليوم"، (أحمد خالد شهيد) رئيساً، ويعقوب حسين سالم، نائباً للرئيس، و وعد فياض موزان أميناً للسر، وعلاء جهان بخض أميناً مالياً.

أما الأعضاء، فهم: نجم المنتخب الوطني السابق، ليث حسين، وغيث عبد الغني، ومحمود كريم.

يذكر ان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، قد قرر في 26 من حزيران الماضي حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، وتشكيل هيئة مؤقتة تسيّر أمور النادي لحين إجراء انتخابات جديدة لاختيار هيئة إدارية تقود النادي في المرحلة المقبلة.



