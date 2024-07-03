ذي قار خالية من التلوث الإشعاعي

2024-07-03 17:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، (3 تموز 2024)، خلو محافظة ذي قار من التلوث الإشعاعي.

وقال العبودي خلال مؤتمر صحفي بحضور محافظ ذي قار مرتضى عبود الإبراهيمي وأعضاء لجنة الأمر الديواني (23580)، أن "الفرق الوطنية المختصة في هيئة الطاقة الذرية العراقية تمكنت في جهد استثنائي من معالجة المخلفات الحربية الملوثة التي قاربت مئتي طن من القطع الحديدية الملوثة في غضون وقت قياسي بلغ أربعة وثلاثين يوما".

وأشار إلى، أن "الفرق الرقابية من الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية أجرت مسوحاتها اللازمة التي أثبتت خلو محافظة ذي قار من المخلفات الإشعاعية".

وأضاف، أن "خبراء هيئة الطاقة الذرية العراقية مستمرون في إجراءات تطهير عدد من المحافظات الأخرى وأن الاعلان النهائي لخلو العراق من التلوث الاشعاعي بشكل كامل سيكون قريبا".



