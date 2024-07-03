ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

2024-07-03 17:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي في أسواق العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق، مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149000 دينار مقابل 100 دولار، حيث كانت الأسعار قد سجلت صباح هذا اليوم 148500 دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار، بينما بلغ الشراء 148000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148700 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.