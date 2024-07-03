2024-07-03 17:30:07 - المصدر: منصة إيشان

صوت مجلس محافظة بابل، اليوم الأربعاء، على تعطيل الدوام الرسمي في منطقة المدحتية ليوم غد الخميس. وقال بيان للمجلس، ورد لمنصة “إيشان”، إنه “صوت على تعطيل الدوام الرسمي في الحمزة الغربي فقط ليوم غد الخميس بمناسبة استشهاد حفيد العباس عليه السلام”. واستثنى المجلس الدوائر الخدمية والأمنية في منطقة الحمزة الغربي من العطلة.

ظهرت المقالة يوم غد.. عطلة رسمية في الحمزة الغربي بمناسبة استشهاد حفيد العباس (ع) أولاً على ايشان.