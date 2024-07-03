السفير الإماراتي: نتطلع لتعزيز التعاون مع العراق في جميع الاصعدة

2024-07-03 17:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد السفير الإماراتي لدى العراق سالم عيسى الزعابي، الأربعاء، تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع العراق في جميع الاصعدة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل اليوم الأربعاء، السفير الإماراتي لدى العراق سالم عيسى الزعابي بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأضاف أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبيل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، ولاسيما مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتجارة، وبما يحقق المصالح المشتركة للعراق والإمارات. وعبَّر رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للبيان عن تقديره للدور الذي أداه الزعابي في تنمية وتطوير العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً له التوفيق في مهامه المقبلة. بدوره نقل الزعابي لرئيس مجلس الوزراء تحيات كل ٍّ من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مؤكداً تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع العراق في جميع الاصعدة.