الحشد يطيح بمطلوب فار من سجن بادوش عام 2014

2024-07-03 17:54:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، الإطاحة بمطلوب فار من سجن بادوش عام 2014.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" قوة من استخبارات اللواء 27 بالحشد الشعبي، تمكنت من الإطاحة بمطلوب فر سابقا من سجن بادوش، في جزيرة الكرمة شرقي الأنبار".وأضافت، أن "ذلك جاء بعد عملية أمنية مشتركة بين استخبارات اللواء 27 المهمات الخاصة بالحشد الشعبي وقوة من اللواء 40 بالفرقة 10 بالجيش العراقي في منطقة جميلة المرمي بناحية جزيرة الكرمة ضمن قاطع عمليات شرق الأنبار".وأشارت الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتقل الذي فر من سجن بادوش عام 2014 وجرى تسليمه إلى الجهات المختصة أصوليا".