2024-07-03 18:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم الأربعاء، أمراً بتشكيل الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء.وذكرت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "أصدرت أمراً بتشكيل الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء وتتألف من:١. الرئيس - أحمد خالد شهيد٢. نائب الرئيس - يعقوب حسين سالم٣. أمين السر - وعد فياض موزان٤. الأمين المالي - علاء جهان بخشوأضافت، "أما الأعضاء:١.ليث حسين٢.غيث عبد الغني٣. محمود كريم".