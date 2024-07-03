اللجنة الأولمبية الوطنية تصدر أمراً بتشكيل الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء
2024-07-03 18:00:04 - المصدر: واع
بغداد - واع
أصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم الأربعاء، أمراً بتشكيل الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء.
وذكرت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "أصدرت أمراً بتشكيل الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء وتتألف من:
١. الرئيس - أحمد خالد شهيد
٢. نائب الرئيس - يعقوب حسين سالم
٣. أمين السر - وعد فياض موزان
٤. الأمين المالي - علاء جهان بخش
وأضافت، "أما الأعضاء:
١.ليث حسين
٢.غيث عبد الغني
٣. محمود كريم".
أصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم الأربعاء، أمراً بتشكيل الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء.
وذكرت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "أصدرت أمراً بتشكيل الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء وتتألف من:
١. الرئيس - أحمد خالد شهيد
٢. نائب الرئيس - يعقوب حسين سالم
٣. أمين السر - وعد فياض موزان
٤. الأمين المالي - علاء جهان بخش
وأضافت، "أما الأعضاء:
١.ليث حسين
٢.غيث عبد الغني
٣. محمود كريم".