2024-07-03 18:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعتستضيف العاصمة بغداد، وعلى قاعة الشعب للألعاب الرياضية بطولة غرب آسيا للشباب U18 بمشاركة سبعة منتخبات.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع):اليوم الأربعاء، إن" العاصمة بغداد تستضيف على قاعة الشعب للألعاب الرياضية بطولة غرب آسيا للشباب U18 بمشاركة سبعة منتخبات (العراق ، لبنان ، سوريا ، إيران ، فلسطين ، الأردن ، اليمن) للفترة من 11-17 /2024/7".وبين أن"القرعة أوقعت منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات (سوريا ، إيران ، اليمن) في حين ضمت المجموعة الأولى منتخبات (لبنان ، الأردن ، فلسطين)".