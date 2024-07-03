فتح تحقيق ضد لاعب تركي بسبب "الذئاب الرمادية"

2024-07-03 18:00:04 - المصدر: واع

متابعة - واعفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، اليوم الأربعاء، تحقيقاً بحق المدافع التركي مريح ديميرال بسبب "احتمالية سلوك غير لائق" خلال مباراة الدور ربع النهائي لكأس أوروبا ضد النمسا.وسجل ديميرال هدفي بلاده الثلاثاء في لايبزيغ ليقودها إلى ربع النهائي، حيث تتواجه السبت مع هولندا على الملعب الأولمبي في برلين.ونشر ديميرال صورة له على موقع "إكس" يحتفل بأحد هدفيه في مرمى النمسا، رافعاً يده في إشارة "الذئاب الرمادية" الخاصة بمجموعة من اليمين المتطرف في تركيا.