الحشد يطيح بمطلوب هارب من سجن بادوش عام 2014

2024-07-03 18:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، (3 تموز 2024)، ان قوة من إستخبارات الحشد، تمكنت من الإطاحة بمطلوب فر سابقا من سجن بادوش عام 2014 الواقع في محافظة نينوى.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته "بغداد اليوم"، ان عملية القبض تمت "في جزيرة الكرمة شرقي محافظة الأنبار".

ولفت الى، ان الاعتقال جرى "عملية أمنية مشتركة بين استخبارات الحشد وقوة من الجيش العراقي في منطقة جميلة المرمي بناحية جزيرة الكرمة ضمن قاطع عمليات شرق الأنبار".

وأشار الى "إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتقل الذي فر من سجن بادوش عام 2014 وجرى تسليمه إلى الجهات المختصة أصوليا".



