الحكومة العراقية توقف إجراءات جلسة اختيار رؤساء الوحدات الإدارية في نينوى (وثيقة)

2024-07-03 18:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة الى رئاسة الوزراء العراقية، يوم الأربعاء، إيقاف اجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قرر فيها تغيير رؤساء الوحدات الادارية.

وأكدت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بحسب وثائق تنشرها وكالة شفق نيوز، أدناه ع التريث بقرار تغيير رؤساء الوحدات الادارية في نينوى.

وشهدت الجلسة مقاطعة كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف نينوى الموحدة، وأثارت جدلاً واسعاً في المحافظة.

وتم خلال الجلسة التصويت على انتخاب سيدو خيري احمد قائممقام قضاء سنجار، وخليل محسن حسين قائممقام قضاء تلعفر، ورعد ناصر شعيا قائممقام قضاء تلكيف، وعلي محمد علي جديع مديراً لناحية الشورى، وفؤاد احمد يوسف مديراً لناحية بعشيقة".

وأشار رئيس مجلس نينوى الى "التصويت على إعفاء أحمد عبيد عيسى من مهامه كمديراً لناحية النمرود وانتخاب عامر مصطفى بدلاً عنهُ، وإعفاء بسمان احمد سلطان من مهامه كقائممقام قضاء الحضر وانتخاب علي صالح ماضي بدلاً عنهُ، وإعفاء هيثم احمد محمود من مهامه كمديراً لناحية القراج وانتخاب غالب علي حمد بدلاً عنهُ".

كما تم التصويت على "إعفاء أحمد يوسف حماد من مهامه كقائممقام قضاء البعاج وانتخاب شعلان عبد الرزاق صالح بدلاً عنهُ، وإعفاء رزكار محمد اسماعيل من مهامه كقائممقام قضاء مخمور وانتخاب سردار سيامند عبدالله بدلاً عنهُ، واعفاء صالح حسن علي من مهامه كمدير ناحية القيارة وانتخاب أسامة شاهر احمد بدلاً عنهُ".

واشار رئيس مجلس نينوى الى "التصويت على اعفاء عصام إبراهيم متي من مهامه كقائممقام قضاء الحمدانية وانتخاب يوسف حديد بدلاً عنهُ، واعفاء محمد كنعان خليل من مهامه كمديراً لناحية التل وانتخاب طارق درك خلوف بدلاً عنهُ، واعفاء علي محمد فتحي من مهامه كمديراً لناحية برطلة وانتخاب فلاح قنبر علي، واعفاء نايف سيدو قاسم من مهامه كمديراً لناحية الشمال وانتخاب داؤود جندي بدلاً عنهُ، واعفاء نشأت صالح محمد طه من مهامه كمديراً لناحية العياضية وانتخاب ساعد زين العابدين ساعد بدلاً عنهُ، واعفاء احمد جعفر عبد الرحمن من مهامه كمديراً لناحية زمار وانتخاب عويد خليل احمد بدلاً عنهُ".

كما لفت الى "التصويت على اعفاء علي محمد صالح زيد من مهامه كمديراً لناحية وانة وانتخاب ياسر عساف حسن بدلاً لهُ، واعفاء خالد محمد محمود من مهامه كمديراً لناحية الحمام وانتخاب زياد طارق محمود بدلاً عنهُ".