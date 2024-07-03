تفاصيل لقاء السوداني والسفير الإماراتي لدى العراق

2024-07-03 18:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (3 تموز 2024)، مع السفير الإماراتي لدى العراق سالم عيسى الزعابي سبل تعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتجارة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، استقبل الزعابي بمناسبة انتهاء مهام عمله، وناقش معه ملف العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبيل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، ولاسيما مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتجارة، وبما يحقق المصالح المشتركة للعراق والإمارات".

وعبَّر السوداني بحسب البيان عن "تقديره للدور الذي أداه الزعابي في تنمية وتطوير العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة".

بدوره أكد السفير الاماراتي للسوداني "تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع العراق في جميع الأصعدة".