صيانة "اضطرارية" تقطع الكهرباء عن مناطق في جنوبي العراق

2024-07-03 18:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة توزيع كهرباء ذي قار جنوبي العراق، يوم الاربعاء، عن قيام فرع شبكات الجنوب الغربي بأعمال صيانة "اضطرارية" يوم غد الخميس، مما سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق.

ووفقاً لتنويه صادر عن دائرة توزيع كهرباء ذي قار، ورد الى وكالة شفق نيوز، سيتم إطفاء خطوط 132 ك.ف التالية: (ناصرية حرارية - شمال الناصرية، ناصرية صناعية - شمال الناصرية، ناصرية صناعية - ناصرية حرارية) لمدة أربع ساعات، بهدف إجراء أعمال صيانة على عدد من الأبراج.

وأكدت الدائرة أن هذا الإجراء سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق صوبي الجزيرة والشامية، بالإضافة إلى زيادة ساعات القطع المبرمج في باقي المناطق. وأوضحت أن الإطفاء الخارج عن سيطرتها يأتي ضمن مسؤولية شبكات الجنوب الغربي.

ودعت دائرة توزيع كهرباء ذي قار المواطنين إلى تفهم الوضع والتعاون خلال فترة الصيانة، مشيرةً إلى أهمية هذه الإجراءات لضمان استمرارية توفير التيار الكهربائي بشكل مستقر وآمن بعد إتمام الصيانة.