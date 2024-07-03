عائدة إلى سنجار.. الهجرة توزع منحة الـ 4 ملايين بين ألف أسرة

2024-07-03 19:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاربعاء، عن توزيع منحة الاربعة ملايين بين أكثر الف أسرة عائدة إلى قضاء سنجار. وذكرت الهجرة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن ان كوادر الوزارة وزعت المنح المالية الخاصة بعودة النازحين خلال اليومين الماضيين بين 1,126 اسرة عائدة حديثاً من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بواقع أربعة ملايين دينار للأسرة الواحدة. وأوضح البيان، ان كوادر الوزارة ستستمر خلال الأيام القادمة بتوزيع الصكوك المالية بين جميع الأسر العائدة حديثاً إلى سنجار، تنفيذاً لتوصيات مجلس الوزراء. ودعت الوزارة وفقا للبيان، بقية النازحين إلى التواصل بشكل مباشر مع مكاتب الوزارة في أربيل ودهوك لتتمكن الوزارة من مساعدتهم قبل انتهاء المدة المحددة من قبل الحكومة لغاية الثلاثين من تموز الحالي.