محافظة بغداد تعلن قرب افتتاح جناح الطوارئ في مستشفى اليرموك

2024-07-03 19:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، (3 تموز 2024)، عن قرب افتتاح جناح قسم الطوارئ الجديد في مستشفى اليرموك التعليمي بجانب الكرخ، بعد وضع اللمسات الأخيرة له.

وقال النائب الفني لمحافظ بغداد، هاني الربيعي، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "جناح الطوارئ الجديد في مستشفى اليرموك التعليمي التابع لدائرة صحة بغداد الكرخ، يشهد أعمالاً نهائية من قبل وزارة الصحة وتمويل محافظة بغداد، وسيعاود استقبال المرضى والمراجعين خلال الأسابيع المقبلة".

ولفت إلى، أن "جناح الطوارئ، هو ضمن حزمة مشاريع حكومية لتطوير القطاع الصحي، حسب توجيهات رئيس الوزراء".

وأشار الربيعي إلى "أن المشروع جاء بسعة (100) سرير، ونُفِذَ بـ (3) طوابق، ويضم (7) صالات للعمليات مُجهزة بأحدث التقنيات الطبية".







