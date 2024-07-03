قوات الحدود: تشكيل 13 فوجا لتعزيز الأمن على الحدود مع سوريا

2024-07-03 19:24:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن قائد قوات الحدود الفريق الحقوقي محمد سكر السعيدي، اليوم الأربعاء، تشكيل 13 فوجا لتعزيز الأمن على الحدود مع سوريا، مؤكدا تنفيذ 7 إجراءات لتأمينها. وقال السعيدي، في تصريح صحفي إن "الحدود العراقية السورية تمتد لأكثر من 600 كيلو متر وتنقسم الى جزئين شمال وجنوب الفرات، وتمتد 300 كيلو متر منها من شمال نهر الفرات أي من القائم والفرات جنوبا الى نهر دجلة وفيشاخبور شمالا، والجزء الثاني يمتد من القائم الى ربيعة وجبل سنجار وأيضا بحدود 300 كيلو متر". وأضاف أن "الحدود مع سوريا موضوعها حساس لأن ضبط الحدود في جميع دول العالم يكون مسؤولية مشتركة بين بلدين وأكثر حسب