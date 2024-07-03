زيدان وبارزاني يبحثان ملفات قانونية تخص عمل القضاء في الإقليم

2024-07-03 19:24:06 - المصدر: قناة الثامنة

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، عددا من الملفات القانونية الخاصة بتطوير عمل القضاء في الإقليم. وقال مجلس القضاء في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل، اليوم، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني والوفد المرافق له". وأضاف انه "بحث معهم عدد من الملفات القانونية والقضائية الخاصة بتطوير عمل القضاء في الإقليم". ووصل مسعود بارزاني، صباح اليوم الأربعاء، الى العاصمة بغداد، والتقى عددا من القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين.