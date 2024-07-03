مقتل 5 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية

2024-07-03 19:24:06 - المصدر: قناة الثامنة

قُتل خمسة شبّان فلسطينيين في عمليتين عسكريتين منفصلتين للجيش الإسرائيلي في مدينتي طولكرم وجنين في شمال الضفة الغربية وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر إسرائيلية. وفي منشور على تلغرام، قال الجيش الإسرائيلي إنّه قصف من الجوّ "خلية في منطقة نور شمس أثناء قيامها بتجهيز عبوة ناسفة". من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إنّ أربعة شبّان قتلوا في قصف إسرائيلي لمخيّم نور شمس". ونشرت الوزارة أسماء القتلى الأربعة وهم أربعة شبّان تراوح أعمارهم بين 20 و25 عاماً. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فأنّ الشبّان الأربعة "لقوا حتفهم متأثّرين بإصاباتهم بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيّرة إسرائيلية، أثناء