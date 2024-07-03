"ثورة العشرين" محور لقاء جمع السوداني مع شيوخ قبيلة زوبع

2024-07-03 19:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عدداً من شيوخ عشائر ووجهاء قبيلة زوبع من منطقة خان ضاري غربيّ بغداد، برئاسة رئيس تجمع المشروع الوطني العراقي جمال عبد الوهاب الضاري.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه جرى، خلال اللقاء، البحث في مجمل الأوضاع الاجتماعية والخدمية لمناطق قضاء أبو غريب، ومقتربات محافظة الأنبار، ودور شيوخ العشائر والوجهاء في ترسيخ السلم المجتمعيّ، والتمهيد لمضيّ خطط الحكومة التنموية؛ من أجل تلبية طموحات المواطنين، وتعضيد أسس الدولة، وسيادة القانون والدستور.

وأشار، خلال اللقاء، إلى المواقف المشرفة لعموم عشائر العراق، خصوصاً دورها التاريخي بدعم وقيادة حراك شعبنا في ثورة العشرين الخالدة، كذلك موقفها الصلب إزاء الإرهاب وعناصره الدخيلة، مبيناً أن العشائر بوصفها مكوناً اجتماعياً بارزاً، أسهمت في تمكين شعبنا من التقدم واجتياز المنعطفات والتحديات الكبيرة التي واجهته في تاريخه المعاصر.

من جانبه، أعرب جمال الضاري ووفد شيوخ العشائر والوجهاء عن شكرهم لرئيس مجلس الوزراء؛ لاستقباله لهم ودعمه الدائم لمختلف الفعاليات الاجتماعية والسياسية، مؤكدين إسنادهم كلَّ ما يقوي النسيج الشعبي والاجتماعي للعراقيين في مختلف المحافظات، والعمل المستمر على تعزيز التآخي والتلاحم بين كلّ الأطياف العراقية المتنوعة.