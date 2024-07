صحة ذي قار تعلن خطة طبية طارئة لشهر محرم

2024-07-03 19:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت دائرة صحة ذي قار عن خطة الإسناد الطبي الطارئ الخاصة بشهر محرم الحرام وزيارة عاشوراء، بهدف تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للمعزين. وقال مدير عام الدائرة الدكتور راشد نجم الخالدي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية إن الخطة تشمل تهيئة ردهات الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية، ونشر سيارات...

