مرور ذي قار تعلن نشر مفارز لتعزيز معاير السلامة في الصيف

2024-07-03 19:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نشرت مديرية مرور ذي قار مفارز مرورية في جميع أنحاء المحافظة لمتابعة تدابير السلامة والأمان الخاصة بموسم الصيف وتوعية أصحاب المركبات. وصرح مدير إعلام مرور ذي قار العقيد مؤيد حميد لإذاعة الناصرية، بأن هذه المفارز تهدف إلى ضمان توفر شروط السلامة في المركبات وتفادي حوادث الحرائق مع ارتفاع...

