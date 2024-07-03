2024-07-03 19:42:07 - المصدر: منصة إيشان

قال رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال استقباله عشائر خان ضاري، إن “العشائر أسهمت في تمكين شعبنا من التقدم واجتياز المنعطفات والتحديات، مشيراً إلى دورها التأريخي في قيادة ودعم ثورة العشرين”. وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته “إيشان”، أن السوداني “استقبل، اليوم الأربعاء، عدداً من شيوخ عشائر ووجهاء قبيلة زوبع من منطقة خان […]

ظهرت المقالة السوداني خلال استقباله عشائر خان ضاري: دوركم تأريخي وقيادي بثورة العشرين أولاً على ايشان.