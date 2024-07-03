2024-07-03 19:42:07 - المصدر: منصة إيشان

صدر حكم قضائي بسجن الكاتب والمنتج السعودي عبد العزيز المزيني لمدة 13 عاماً، إضافةً إلى منعه من السفر لمدة مماثلة، بعدما وجه له القضاء اتهامات بالترويج للإرهاب والمثلية الجنسية عبر مسلسله الكرتوني “محافظة مسامير” الذي عرض على منصة نتفليكس، وحقّق شعبية واسعة في السعودية. وكان عبد العزيز المزيني قد كشف عن القرار الأسبوع الماضي […]

ظهرت المقالة بسبب “محافظة مسامير”.. السجن 13 عاماً للكاتب والمنتج السعودي عبد العزيز المزيني أولاً على ايشان.