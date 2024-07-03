2024-07-03 19:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف الأراضي المحتلة بأكثر من 100 صاروخ، ردا على عملية الاغتيال الأخيرة. وقال الحزب في بيان له، حصلت عليه منصة “إيشان”، إنه “قصف مقر قيادة فرقة الجولان بثكنة نفح ومقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بـ100 صاروخ كاتيوشا”. وأضاف، أن “استهداف الجولان المحتل يأتي في إطار الرد على الاعتداء […]

ظهرت المقالة حزب الله يستهدف الأراضي المحتلة بـ 100 صاروخ ردا على عملية الاغتيال في مدينة صور أولاً على ايشان.