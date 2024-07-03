السوداني: العشائر أسهمت في تمكين شعبنا من اجتياز المنعطفات والتحديات

2024-07-03 20:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (3 تموز 2024)، ان العشائر أسهمت في تمكين شعبنا من التقدم واجتياز المنعطفات والتحديات".

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "استقبل، اليوم الأربعاء، عدداً من شيوخ عشائر ووجهاء قبيلة زوبع من منطقة خان ضاري غربيّ بغداد، برئاسة رئيس تجمع المشروع الوطني العراقي الشيخ جمال عبد الوهاب الضاري".

وأضاف البيان، انه "جرى، خلال اللقاء، البحث في مجمل الأوضاع الاجتماعية والخدمية لمناطق قضاء أبو غريب، ومقتربات محافظة الأنبار، ودور شيوخ العشائر والوجهاء في ترسيخ السلم المجتمعيّ، والتمهيد لمضيّ خطط الحكومة التنموية؛ من أجل تلبية طموحات المواطنين، وتعضيد أسس الدولة، وسيادة القانون والدستور".

وأشار السوداني، خلال اللقاء، إلى "المواقف المشرفة لعموم عشائر العراق، خصوصاً دورها التاريخي بدعم وقيادة حراك شعبنا في ثورة العشرين الخالدة، كذلك موقفها الصلب إزاء الإرهاب وعناصره الدخيلة".

وبين، أن "العشائر بوصفها مكوناً اجتماعياً بارزاً، أسهمت في تمكين شعبنا من التقدم واجتياز المنعطفات والتحديات الكبيرة التي واجهته في تاريخه المعاصر".

من جانبه، أعرب الشيخ جمال الضاري ووفد شيوخ العشائر والوجهاء عن شكرهم لرئيس مجلس الوزراء؛ لاستقباله لهم ودعمه الدائم لمختلف الفعاليات الاجتماعية والسياسية، مؤكدين إسنادهم كلَّ ما يقوي النسيج الشعبي والاجتماعي للعراقيين في مختلف المحافظات، والعمل المستمر على تعزيز التآخي والتلاحم بين كلّ الأطياف العراقية المتنوعة".



