الداخلية العراقية تعلن عن "استراتيجيتين" إزاء مواقع التواصل الاجتماعي

2024-07-03 20:12:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدير العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، عن اتخاذ الوزارة "استراتيجيتين"، إزاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً على مكافحة المحتوى "الضار" وتشجيع "الإيجابي".

وقال اللواء خالد المحنا، لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد أن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على المجتمع العراقي، تبنت وزارة الداخلية استراتيجيتين، الأولى هي مكافحة المحتويات الضارة من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية على اعتبار أن المحتويات الضارة تمثل انتهاكا للقانون العراقي"، مبيناً أن "الاستراتيجية الثانية هو تقديم التشجيع لأصحاب المحتوى الإيجابي".

ولفت إلى أن "وزارة الداخلية تعقد اليوم مؤتمر المستوى الأول لأصحاب المحتوى الإيجابي الذي يضم أكثر من 250 ناشراً وصانع محتوى ما هي إلا بداية لدعم أصحاب المحتوى الايجابي وبعث رسالة مفادها أن من يمثل العراق اليوم بكل ثقله بكل حضاراته بكل تاريخه حاضره ومستقبله".

وبين أن "هذا المؤتمر هو بداية الدعم الواسع تقدمة وزارة الداخلية لأصحاب المحتوى الإيجابي".