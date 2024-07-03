وزير التربية يكلف "مستشاره" بمهام وكيل الوزارة للشؤون الإدارية (وثيقة)

2024-07-03 20:12:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في وزارة التربية العراقية، يوم الأربعاء، بأن الوزير إبراهيم نامس، كلّف مستشاره بمهام وكيل الوزارة للشؤون الإدارية بدلاً من الوكيل السابق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أمراً وزارياً صدر بتاريخ 23 حزيران/ يونيو الماضي، يقضي بإنهاء تكليف حسين صبري اللامي من مهام وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، على أن يبقى وكيل الوزارة للشؤون الفنية فقط.

وأضاف أن الأمر تضمن تكليف رائد ساهي بمهام وكيل الوزارة للشؤون الإدارية وكالة، إضافة إلى عمله كمستشار للوزير.